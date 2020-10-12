Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой

Московский районный суд Петербурга признал местного жителя Алексея Волнянко виновным в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Ему назначили наказание в виде восьми лет и одного месяца колонии строгого режима, пишет «МБХ медиа».

По данным издания, Волнянко признан виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). В материалах дела указано, что мужчина сознался в содеянном. По его словам, убийство произошло «после совместного распития алкогольных напитков на почве личных взаимоотношений».

Гражданская активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елена Григорьева была убита в Петербурге в ночь на 21 июля 2019 года. По версии следствия, Волнянко на почве неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом в область спины и лица и скрылся с места преступления. Смерть потерпевшей наступила на месте инцидента.

Изначально по подозрению в ее убийстве арестовали уроженца Киргизии Даврона Мухамедова, но затем следователи выяснили, что преступление совершил Волнянко. Мухамедов рассказал, что на Григорьеву напал другой человек — с ним активистка продолжила пить спиртное, когда он уже ушел.

Активистка входила в список проекта «Пила», который называет себя «всероссийским движением против ЛГБТ». «Пила» объявляла вознаграждение за избиение и похищение людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Также выяснилось, что активистке поступали угрозы, она обращалась в правоохранительные органы, но заметной реакции на эти обращения не было.