Эмомали Рахмон победил на президентских выборах в Таджикистане. В пятый раз

На президентских выборах в Таджикистане победил действующий глава республики Эмомали Рахмон. По итогам подсчета всех бюллетеней, он набрал 90,92% голосов избирателей при явке в 85,39%, пишет РИА «Новости».

Кроме Рахмона за пост президента боролись еще четыре человека: парламентарии Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Эмомали Рахмон руководит страной 28 лет — это рекорд для постсоветского пространства. С 27 ноября 1992 года до 16 ноября 1994 года он возглавлял Верховный Совет Таджикистана (тогда должность президента была упразднена), а затем пять раз избирался президентом страны.

С декабря 2015 года Рахмон носит официальный титул «Основатель мира и национального единства — Лидер нации». В 2016 году в Конституцию страны внесли поправки, согласно которым он может избираться президентом Таджикистана неограниченное количество раз.