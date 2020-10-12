Проект «Иллюминатор» запустил «Неделю каминг-аута» в России

Просветительский проект «Иллюминатор» 11 октября запустил в России «Неделю каминг-аута», посвященную открытости ЛГБТ-сообщества и приуроченную к Международному дню каминг-аута. Об этом говорится на сайте проекта.
Всю неделю «Иллюминатор» будет публиковать просветительские материалы, проводить бесплатные психологические консультации для тех, кто уже сделал каминг-аут или только готовится. В соцсетях проекта появятся эксклюзивные интервью с с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной и журналистом Кареном Шаиняном.
Расписание «Недели каминг-аута» можно посмотреть в инстаграме «Иллюминатора». Мероприятия продлится до 16 октября.
Началась «Неделя каминг-аута» с премьеры первой серии анимационного фильма «Поговорим?» Кати Михеевой. Фильм рассказывает о девушке, признавшейся близким о своей сексуальной ориентации.
«Каминг-аут — это всегда актуальная и очень эмоционально заряженная тема для геев, лесбиянок, бисексуальных и трансгендерных людей. Тема, окруженная многими тревогами и вопросами. При том не только для самих ЛГБТ-людей, но и для их семей. Родители часто остаются наедине со своими переживаниями после каминг-аута ребенка», — рассказывают об актуальности мероприятия специалисты «Иллюминатора».