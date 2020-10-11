В России за сутки выявили 13 634 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это рекордный показатель за все время пандемии.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Архангельской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 298 718. За последние сутки вылечились 4240 человек, за все время — 1 020 422. За сутки умерли 149 пациентов, за весь период — 22 597. Количество активных случаев на данный момент — 255 679.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 37,2 млн человек, более миллиона из них умерли, свыше 25,9 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,7 млн), на втором Индия (7 млн), на третьем Бразилия (5 млн).