В России за сутки выявили 13 634 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это рекордный показатель за все время пандемии.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Архангельской областях.