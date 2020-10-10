перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ОМОН разогнал митинг в Хабаровске, в Ангару попали нефтепродукты и другие новости дня 19:42 Дайджест
Павел Дуров в свой день рождения дал советы, как выглядеть моложе 19:19
Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО. Тихановским разрешили поговорить по телефону 18:36
Российский сервис по поиску собеседников для завтрака выпустил манифест и объявил о запуске в США 18:10
Pixabay Ученые выяснили лучший способ, чтобы понравиться кошке
Ученые выяснили лучший способ, чтобы понравиться кошке 17:32
Следователь в Оренбурге обвинила 16-летнюю жертву изнасилования в том, что она сама виновата 16:55
Дмитрий Хрусталев озвучит Зайца в «Ну, погоди!» 16:30
New Order запустят подкаст о своей истории, начиная с Joy Division. Среди гостей — Боно и Албарн 16:10
Главный врач омской больницы, куда госпитализировали Алексея Навального, получил новую должность 15:54
В реку Ангару попало дизельное топливо. В одном из районов Красноярского края ввели режим ЧС 15:20
Pixabay На Камчатке обнаружено судно, сбрасывавшее отходы у берегов полуострова
На Камчатке обнаружено судно, сбрасывавшее отходы у берегов полуострова 15:00
Google запустил бесплатные курсы для россиян, которые ищут работу 14:00
Вышел трейлер короткометражного фильма Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон 13:45
Армения и Азербайджан договорились о перемирии, но тут же обвинили друг друга в нарушении соглашения 13:19
В Калининграде нашли 300 мешков с человеческими костями 12:50
Bebe Rexha/YouTube Биби Рекса и Doja Cat путешествуют во времени в клипе на трек «Baby, I'm Jealous»
Биби Рекса и Doja Cat путешествуют во времени в клипе на трек «Baby, I'm Jealous» 12:10
В Хабаровске ОМОН разогнал протестующих. Задержаны десятки человек, сообщается об избиениях 11:50
В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса 11:02
BBC America опубликовала тизер сериала «Стража». Он снят по мотивам «Плоского мира» Терри Пратчетта 4:00
В армии США придумали AR-очки для служебных собак 2:59
Отключить рекламу

Российский сервис по поиску собеседников для завтрака выпустил манифест и объявил о запуске в США

Анастасия Цой
Сегодня в 18:10

Авторы сервиса знакомств The Breakfast, в котором уже можно найти собеседника для завтрака в Москве и Петербурге, анонсировали его запуск в Нью-Йорке, а также выпустили свой собственный манифест. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Цель сервиса — познакомить как можно больше творческих и открытых новому людей. По мнению создателей приложения, оно поможет тем, кто устал «от знакомств с определенной целью, где приходится соответствовать ожиданиям и проходить интервью на различные роли: спутника жизни, сексуального партнера или потенциального коллеги».

На встречах, которые можно организовать через The Breakfast, участникам не нужно притворяться, достаточно просто быть собой.

«Завтрак, на наш взгляд, самый подходящий для такого общения формат: он легкий и ни к чему не обязывающий. Вышло коротко и по-деловому — супер, не хочется заканчивать — еще лучше», — говорится в манифесте.

Приложением можно воспользоваться, заполнив анкету и дождавшись подтверждения, или по приглашению другого участника.

Чтобы подобрать напарника для завтрака, достаточно нажать кнопку breakfast, сервис автоматически подберет собеседника. После этого у пользователей будет 24 часа, чтобы договориться о встрече.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
боевик
Бегущий по лезвию
Рик Декард идет по следу репликантов
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить