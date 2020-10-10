Российский сервис по поиску собеседников для завтрака выпустил манифест и объявил о запуске в США

Авторы сервиса знакомств The Breakfast, в котором уже можно найти собеседника для завтрака в Москве и Петербурге, анонсировали его запуск в Нью-Йорке, а также выпустили свой собственный манифест. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
Цель сервиса — познакомить как можно больше творческих и открытых новому людей. По мнению создателей приложения, оно поможет тем, кто устал «от знакомств с определенной целью, где приходится соответствовать ожиданиям и проходить интервью на различные роли: спутника жизни, сексуального партнера или потенциального коллеги».
На встречах, которые можно организовать через The Breakfast, участникам не нужно притворяться, достаточно просто быть собой.
«Завтрак, на наш взгляд, самый подходящий для такого общения формат: он легкий и ни к чему не обязывающий. Вышло коротко и по-деловому — супер, не хочется заканчивать — еще лучше», — говорится в манифесте.
Приложением можно воспользоваться, заполнив анкету и дождавшись подтверждения, или по приглашению другого участника.
Чтобы подобрать напарника для завтрака, достаточно нажать кнопку breakfast, сервис автоматически подберет собеседника. После этого у пользователей будет 24 часа, чтобы договориться о встрече.