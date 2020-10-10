Российский сервис по поиску собеседников для завтрака выпустил манифест и объявил о запуске в США

Авторы сервиса знакомств The Breakfast, в котором уже можно найти собеседника для завтрака в Москве и Петербурге, анонсировали его запуск в Нью-Йорке, а также выпустили свой собственный манифест. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Цель сервиса — познакомить как можно больше творческих и открытых новому людей. По мнению создателей приложения, оно поможет тем, кто устал «от знакомств с определенной целью, где приходится соответствовать ожиданиям и проходить интервью на различные роли: спутника жизни, сексуального партнера или потенциального коллеги».

На встречах, которые можно организовать через The Breakfast, участникам не нужно притворяться, достаточно просто быть собой.