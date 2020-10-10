В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса

В России второй день подряд выявляют более 12 тыс. заразившихся коронавирусом, сегодня — 12 846 новых случаев в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Установлен рекорд — максимальный суточный прирост за все время пандемии.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Архангельской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.