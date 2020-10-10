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В России за сутки выявили 12 846 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 11:02

В России второй день подряд выявляют более 12 тыс. заразившихся коронавирусом, сегодня — 12 846 новых случаев в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Установлен рекорд — максимальный суточный прирост за все время пандемии.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Воронежской, Архангельской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 285 084. За последние сутки вылечился 6781 человек, за все время — более миллиона. За сутки умерли 197 пациентов, за все время — 22 454.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 36,8 млн человек, более миллиона из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,6 млн). На втором и третьем — Индия (6,9 млн) и Бразилия (5 млн).

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