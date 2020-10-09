Анджелина Джоли и Кристоф Вальц сыграют бывших супругов в экранизации «Каждой сыгранной ноты»

Анджелина Джоли и австрийский актер Кристоф Вальц обсуждают свое участие в экранизации романа американской писательницы Лизы Дженовы «Каждая сыгранная нота», сообщает Variety.

По информации издания, Джоли сыграет роль Карины, бывшей жены успешного пианиста по имени Ричард — его роль исполнит Вальц. Когда у Ричарда диагностируют боковой амиотрофический склероз и он потеряет возможность играть на фортепиано и жить самостоятельно, Карина возьмет на себя роль опекуна экс-супруга.

Режиссером ленты станет Майкл Сакси, известный как постановщик сериала «13 причин почему» и мелодрамы «Клятва» с Рейчел МакАдамс и Ченнингом Татумом. Сценарий напишут Моне Клейтон и Дэвид Манделл. Клейтон также выступит продюсером ленты вместе с Ричардом Бартоном Льюисом и Габриэль Жеру-Табак.

«Мы очень рады, что собрали эту исключительную команду кинематографистов для столь эмоциональной, сильной и в конечном счете вдохновляющей истории», — сказал председатель компании STXfilms Motion Picture Адам Фогельсон.

Роман Лизы Дженовы «Каждая сыгранная нота» вышел в 2018 году. За четыре года до этого другое ее произведение легло в основу драмы «Все еще Элис», принесшей Джулианне Мур «Оскар» за лучшую женскую роль.

«Афиша Daily» встретилась с дочерью мужчины с боковым амиотрофическим склерозом и рассказала, каково жить рядом с человеком, страдающим от этой болезни.