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Власти России разрешили полеты за рубеж еще из четырех городов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:00

Власти России разрешили осуществлять международные перелеты за рубеж еще из четырех городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

Оттуда авиакомпании смогут запустить регулярные рейсы до нескольких городов Турции, в Лондон, Женеву, Дубай, Каир, Сеул, Минск, Бишкек, Нур-Султан, а также в Занзибар и на Мальдивы.

Ранее авиасообщение с другими странами было доступно только для шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

В конце марта на фоне пандемии коронавируса Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства.

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