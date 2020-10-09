«ВКонтакте» показала обновленный фирменный стиль. Впервые за четыре года у нее изменится логотип!

«ВКонтакте» объявила о первом с 2016 года обновлении фирменного стиля. Соцсеть изменит логотип и веб-версию сайта, а также добавит собственный шрифт, сообщили в компании. В обновленном логотипе будет использована привычная иконка, но более яркого оттенка. Также на нем вновь появится название соцсети на кириллице. Надпись будет выполнена новым фирменным шрифтом соцсети — VK Sans, над которым работала дизайн-команда «ВКонтакте» и студия TypeType.

© vk.com

В пресс-службе объяснили, что название на кириллице — это не ностальгия: «Просто теперь любой наш сервис или направление может добавить название соцсети в свой логотип. Так вы сразу поймете, что проект связан с VK и ему можно доверять». На новый шрифт перейдут все продукты и сервисы компании. Таким образом, вся экосистема «ВКонтакте» будет связана единым визуальным языком.

© vk.com

Среди обновлений десктопной версии соцсети — более яркие иконки, а также белая шапка сайта вместо синей. «Делаем так, чтобы дизайн ВКонтакте был похожим на всех устройствах, а еще не отвлекал громоздкими элементами от общения и увлекательного контента», — рассказали в компании. Новое оформление веб-версии «ВКонтакте» появится автоматически у части пользователей, а затем и у всех остальных. Опробовать новый дизайн смогут также 100 тыс. пользователей, которые первыми включат соответствующую функцию в настройках профиля.