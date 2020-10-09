Лето и цветы в клипе «Осколки» от группы «Наадя»

Московская группа «Наадя» выпустила клип на песню «Осколки». Трек вошел в лайв-мини-альбом «Piano», записанный совместно с пианисткой Варварой Чиркиной.
Главную роль в клипе сыграла актриса Варвара Шмыкова (сериал «Чики»). У режиссерки Ольги Николаевой получилось немного сюрреалистическое видео, в котором много цветов, красок и летней атмосферы. Молодой человек находит в лесу девушку, а когда наступает ночь, снова отправляется на ее поиски.
Как рассказала лидер коллектива Надя Грицкевич, песни для альбома отобрать было непросто. В итоге в релиз попали те композиции, которые совпали по настроению. Вместе с «Осколками» в мини-альбом вошли еще четыре песни: «Хорошо», «Знак», «Сестра» и «Сто дней».