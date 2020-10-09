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Луна перепела «Лебединую» из фильма «Бой с тенью»

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:36

Певица Луна выпустила кавер на песню «Лебединая» — саундтрек к фильму «Бой с тенью». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

По словам самой певицы, новая версия войдет в саундтрек к сериалу на ТНТ. К какому именно, она не уточнила.

«Вы же помните эту песню из нулевых? Я очень любила ее в юном возрасте, и когда к нам обратились с телеканала ТНТ с задачей создать на нее кавер для нового сериала, я подумала, что 13-летняя Кристина не поверила бы в это. Вот такие бывают совпадения! Теперь забытая многими песня обрела новое дыхание. Всем приятного прослушивания!» — написала Луна.

Изначальный вариант «Лебединой» исполнил R’n’B-дуэт — Бьянка и Макс Лоренс. Премьера фильма «Бой с тенью» состоялась в 2005 году.

Киевская певица Луна (Кристина Герасимова) стала известна благодаря выпуску в 2016 году очень заметного альбома «Маг-ни-ты» — это были девичьи поп-песни, с одной стороны, отсылающие к радиохитам ранних 90-х, но при этом нарочито неотшлифованные, словно чтобы вдруг на этом радио не оказаться.

Музыкальная карьера Луны началась где‑то пять лет назад, до этого она фотографировала и снимала видео. Кристина Герасимова — супруга Юрия Бардаша, музыкального продюсера и основателя группы «Грибы».

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