Луна перепела «Лебединую» из фильма «Бой с тенью»

Певица Луна выпустила кавер на песню «Лебединая» — саундтрек к фильму «Бой с тенью». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

По словам самой певицы, новая версия войдет в саундтрек к сериалу на ТНТ. К какому именно, она не уточнила.

«Вы же помните эту песню из нулевых? Я очень любила ее в юном возрасте, и когда к нам обратились с телеканала ТНТ с задачей создать на нее кавер для нового сериала, я подумала, что 13-летняя Кристина не поверила бы в это. Вот такие бывают совпадения! Теперь забытая многими песня обрела новое дыхание. Всем приятного прослушивания!» — написала Луна.