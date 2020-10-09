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«Аэрофлот» требует от владельца погибших котов опровергнуть слова о смерти животных

Анастасия Цой
Сегодня в 14:56

Авиакомпания «Аэрофлот» требует от Максима Чумаченко — владельца котов, которые погибли зимой во время и после перелета, опровергнуть слова о смерти животных. Об этом пишут «Открытые медиа».

Речь идет о видеоконференции партии «Справедливая Россия», в которой Чумаченко принимал участие как приглашенный гость. Он рассказал, что получает «регулярные сообщения о смертях и травмировании» животных при перевозке «Аэрофлотом». По его подсчетам, каждый месяц 27 животных умирают при перелете, а 70 получают травмы.

«Таким образом, «Аэрофлот» по итогам 2019 года убивает 100 животных в месяц», — цитирует слова мужчины партия. Позже «Справедливая Россия» удалила эти слова со своего сайта, но они остались в кэше Google.

В ответ «Аэрофлот» прислал Чумаченко письмо, подписанное директором департамента общественных связей Михаилом Деминым, в котором потребовал опровергнуть информацию о смерти животных.

«Вы голословно, без наличия каких‑либо доказательств публично заявили на видеоконференции недостоверную информацию, порочащую деловую репутацию «Аэрофлота». Случаи ненадлежащего оказания услуг перевозки, а тем более гибели животных, носят единичный характер», — говорится в письме.

Чумаченко заявил, что готов судиться с авиаперевозчиком: «Мои обвинения этой летающей скотобойни подтверждены фактами. Пусть в суд подают — посмотрим, кто кого».

Два кота Максима Чумаченко погибли в январе. Мужчина летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. В аэропорту Шереметьево другие пассажиры сообщили ему, что его животных швыряют при разгрузке. В итоге Чумаченко выдали две сломанные перевозки. Мужчине разрешили взять кошек в салон, где одна из них и умерла. Второй питомец скончался уже у ветеринара — тот констатировал смерть от внутренних кровоизлияний и травм, полученных при транспортировке.

В авиакомпании тогда заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности, одна потом обвинили в произошедшем компанию, занимающуюся разгрузкой. Позже «Аэрофлот» заявил, что гибель животных вообще не подтвердилась.

Чумаченко выплатили компенсацию в 3000 рублей не за смерть питомцев, а за сломанные клетки. Полиция отказалась возбуждать дело.

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