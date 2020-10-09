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Группа «Источник» выпустила пластинку «Pop Trip»

Анастасия Цой
Сегодня в 10:12

Московская группа «Источник» выпустила альбом, который называется «Pop Trip». В него вошли десять треков, послушать которые можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

«Эклектичная гитарная музыка в экспериментальном звуке», — пишет про релиз редакция Apple Music.

Презентации пластинки пройдут в нескольких городах: 8 ноября в Москве, 12 ноября в Харькове, 13 ноября в Киеве, 15 ноября в Минске и 21 ноября в Петербурге. Следить за информацией можно в группе в «ВКонтакте».

«Pop Trip» — это третий альбом «Источника». Предыдущие — «Может, правда все закончится вот так» и «Так я в детстве все и представлял» — выходили в 2017 и 2018 годах.

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