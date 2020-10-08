В Мексике разбился самолет с 400 килограммами кокаина. Его преследовали военные вертолеты

В Мексике разбился самолет, на борту которого находились 400 килограммов кокаина. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Военные вертолеты засекли легкомоторный самолет и начали его преследование — они летели за ним на протяжении нескольких сотен миль. Затем у самолета с наркотиками закончилось топливо, и он разбился в штате Керетаро. Оба человека на борту авиасудна погибли.

По сообщениям агентства, в Центральной Америке и на юге Мексике участились случаи воздушной контрабанды наркотических веществ. При этом в последние месяцы из‑за этого произошли сразу несколько авиакатастроф — в частности, в гватемальских джунглях две недели назад разбился самолет, угнанный в Мексике.

В июле в США береговая охрана задержала подводную лодку, на которой наркоторговцы перевозили более 7 тонн кокаина. Контрабандистов обнаружили в восточной части Тихого океана.