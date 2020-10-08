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Фильм «Бегущий по лезвию» 1982 года возглавил российский прокат

Семён Гудошников
Сегодня в 15:45

После выхода в российских кинотеатрах культовый триллер Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» занял первую строчку по сборам. Об этом пишет «Кинопоиск» со ссылкой на данные ЕАИС.

«Бегущий по лезвию» взял лидерство в первый же день своего проката. Только на ночных сеансах картина собрала 921 тыс. рублей, обогнав «Стрельцова» (837 тыс. рублей) и «Гудбай, Америка» (587 тыс. рублей).

Через некоторое время фантастика 1982 года уступила первую строчку этим двум картинам, и на момент написания новости она третья в списке, опережая «Довод» и «Семейку Бигфутов».

Эксперты, опрошенные «Кинопоиском», считают, что успех фильма Скотта связан в первую очередь с отсутствием в прокате крупных проектов. Из‑за пандемии многие студии переносят важные релизы, и зрители идут смотреть знакомую классику, отмечают они.

«Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году и получил две номинации на «Оскар». Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 2019 году, где общество разделено на людей и репликантов — андроидов, внешне неотличимых от человека.

Центральным героем истории становится детектив Рик Декард, уничтожающий андроидов, нарушивших закон. Ему предстоит найти группу репликантов, стремящихся продлить срок своей жизни.

В октябре 2017 года у фильма появился сиквел — «Бегущий по лезвию 2049», в котором снялись Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето и Робин Райт. Рецензию на фильм от Станислава Зельвенского можно прочитать здесь; Ридли Скотт посчитал картину слишком затянутой.

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