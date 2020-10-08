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Банк «Тинькофф» запустил в своем приложении финансовый мессенджер

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:05

«Тинькофф» запустил в своем суперприложении финансовый мессенджер. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе банка.

Теперь клиенты смогут общаться друг с другом во время финансовых операций: они получат возможность делиться бронированиями, обмениваться платежами и получать быстрый доступ к чат-ботам и другим банковским сервисам.

По мере развития мессенджера в нем появятся новые функции: например, пользователи смогут делиться билетами в кино, купленными в приложении, разделять оплату по одному чеку и искать авиабилеты, а также общаться в групповых чатах и записывать голосовые сообщения.

«Его задача — стать инструментом, который даст клиентам возможность выражать себя так, как они привыкли в обычных мессенджерах (с войсами, стикерами и т. д.), но в рамках финансовых операций, что невозможно сделать за пределами банковских приложений», — сказал старший вице-президент «Тинькофф» Станислав Близнюк.

В будущем мессенджер интегрируют в прочие приложения компании — «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Джуниор». «Фактически, мессенджер станет еще одним связующим звеном для сервисов экосистемы Тинькофф», — пояснил Близнюк.

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