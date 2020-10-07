перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Интерактивные прогулки и спектакль о Смуте: в Петербурге запустили новый театральный проект FULCRO 21:48
В Екатеринбурге участились нападения на ЛГБТ-людей. Полиция расследует их только как грабеж 21:39
AC/DC/YouTube AC/DC выпустили песню «Shot in the Dark». Это первый сингл с нового альбома
AC/DC выпустили песню «Shot in the Dark». Это первый сингл с нового альбома 21:05
Радужный флаг на здании ФСБ, полнометражный фильм о Чебурашке и другие новости дня 20:42 Дайджест
В Оклахоме тюремщики пытали заключенных детской песенкой про акул 20:34
Анатолий Чубайс заразился коронавирусом 20:18
Судебный эксперт выявил у эскорт-модели «эротоманический бред». Он видел девушку только в соцсетях 20:08
«Рупор Москвы»/YouTube Власти Великих Лук объяснили госпитализацию детей с линейки их взволнованным состоянием
Власти Великих Лук объяснили госпитализацию детей с линейки их взволнованным состоянием 19:48
В секс-игрушке нашли баг, из‑за которого можно заблокировать пенис навсегда 18:51
Полигон ядохимикатов, который мог стать причиной загрязнения вод на Камчатке, рекультивируют 18:29
Шоу «Luzia» от Cirque du Soleil покажут в российских кинотеатрах 18:07
Тихановскую объявили в розыск на территории России 17:40
robert_shamsutdinov/Instagram В российских городах и селах в честь Путина назвали 22 улицы. Большинство — на Северном Кавказе
В российских городах и селах в честь Путина назвали 22 улицы. Большинство — на Северном Кавказе 17:37
Вышел трейлер документального сериала «Пепперштейн, сюрреалити-шоу» 16:54
Озоновая дыра над Антарктидой достигла 23 млн квадратных километров — это больше площади России! 16:43
«Судьба, внуки и пиво»: что сказал Путин в последней части интервью ТАСС 15:55
В «Яндекс.Драйве» появилась долгосрочная подписка на автомобили 15:20
Yola_La/Instagram Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке
Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке 14:33
Навальный призвал ЕС ввести санкции против окружения Путина 14:23
На Аляске проголосовали за самого толстого медведя. Победил самец по кличке 747 13:46
Отключить рекламу

AC/DC выпустили песню «Shot in the Dark». Это первый сингл с нового альбома

Семён Гудошников
Сегодня в 21:05

Австралийская рок-группа AC/DC выпустила первый сингл «Shot in the Dark» с нового альбома «Power Up», выход которого намечен на 13 ноября.

30 сентября коллектив подтвертдил, что возвращается на сцену после перерыва в четыре года. Группа воссоединилась в «классическом» составе с гитаристом Ангусом Янгом, ритм-гитаристом Стиви Янгом, барабанщиком Филом Раддом, басистом Клиффом Уильямсом и вокалистом Брайаном Джонсоном, которому в 2016 году пришлось покинуть AC/DC из‑за проблем со слухом.

Помимо «Shot in the Dark» в новый альбом войдет еще 11 композиций. Полный треклист выглядит следующим образом:


  1. «Realize»
  2. «Rejection»
  3. «Shot in the Dark»
  4. «Through the Mists of Time»
  5. «Kick You When You’re Down»
  6. «Witch’s Spell»
  7. «Demon Fire»
  8. «Wild Reputation»
  9. «No Man’s Land»
  10. «Systems Down»
  11. «Money Shot»
  12. «Code Red»

В прошлом году музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» к Хеллоуину спросил пользователей, какую музыку они бы хотели для своих похорон. Самыми популярными песнями оказались «Highway to Hell» AC/DC и «The Show Must Go On» Queen.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
биография
Капоне. Лицо со шрамом
Том Харди в роли Аль Капоне на закате его преступной карьеры
музыкальный
«Garage Screen х Fields. «Экранизация 1»
Фестиваль диковинной музыки с визуалами

Другие материалы по темам

Люди
Ангус Янг
Брайан Джонсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить