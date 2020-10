AC/DC выпустили песню «Shot in the Dark». Это первый сингл с нового альбома

Австралийская рок-группа AC/DC выпустила первый сингл «Shot in the Dark» с нового альбома «Power Up», выход которого намечен на 13 ноября.

Помимо «Shot in the Dark» в новый альбом войдет еще 11 композиций. Полный треклист выглядит следующим образом:

«Realize» «Rejection» «Shot in the Dark» «Through the Mists of Time» «Kick You When You’re Down» «Witch’s Spell» «Demon Fire» «Wild Reputation» «No Man’s Land» «Systems Down» «Money Shot» «Code Red»

В прошлом году музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» к Хеллоуину спросил пользователей, какую музыку они бы хотели для своих похорон. Самыми популярными песнями оказались «Highway to Hell» AC/DC и «The Show Must Go On» Queen.