AC/DC выпустили песню «Shot in the Dark». Это первый сингл с нового альбома

Австралийская рок-группа AC/DC выпустила первый сингл «Shot in the Dark» с нового альбома «Power Up», выход которого намечен на 13 ноября.
30 сентября коллектив подтвертдил, что возвращается на сцену после перерыва в четыре года. Группа воссоединилась в «классическом» составе с гитаристом Ангусом Янгом, ритм-гитаристом Стиви Янгом, барабанщиком Филом Раддом, басистом Клиффом Уильямсом и вокалистом Брайаном Джонсоном, которому в 2016 году пришлось покинуть AC/DC из‑за проблем со слухом.
Помимо «Shot in the Dark» в новый альбом войдет еще 11 композиций. Полный треклист выглядит следующим образом:
- «Realize»
- «Rejection»
- «Shot in the Dark»
- «Through the Mists of Time»
- «Kick You When You’re Down»
- «Witch’s Spell»
- «Demon Fire»
- «Wild Reputation»
- «No Man’s Land»
- «Systems Down»
- «Money Shot»
- «Code Red»
В прошлом году музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» к Хеллоуину спросил пользователей, какую музыку они бы хотели для своих похорон. Самыми популярными песнями оказались «Highway to Hell» AC/DC и «The Show Must Go On» Queen.