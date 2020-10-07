AC/DC выпустили песню «Shot in the Dark». Это первый сингл с нового альбома

Австралийская рок-группа AC/DC выпустила первый сингл «Shot in the Dark» с нового альбома «Power Up», выход которого намечен на 13 ноября.

30 сентября коллектив подтвертдил, что возвращается на сцену после перерыва в четыре года. Группа воссоединилась в «классическом» составе с гитаристом Ангусом Янгом, ритм-гитаристом Стиви Янгом, барабанщиком Филом Раддом, басистом Клиффом Уильямсом и вокалистом Брайаном Джонсоном, которому в 2016 году пришлось покинуть AC/DC из‑за проблем со слухом.