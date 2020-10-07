Судебный эксперт выявил у эскорт-модели «эротоманический бред». Он видел девушку только в соцсетях

Судебные эксперты, участвующие в деле о нападении на эскорт-модель Юлию Мильштейн, настаивают на неадекватности жертвы. Этот вывод они сделали, проанализировав соцсети девушки, сообщил «Коммерсант».

По мнению психиатра, Мильштейн страдает «аффективно-бредовым состоянием с эротоманическим бредом» — подобное состояние может указывать на шизофрению или биполярное расстройство. Из‑за этого показания девушки могут не учесть в суде.

Модель утверждает, что в 2015 году на нее по указанию владельца группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова было совершено жестокое нападение. Мильштейн нанесли несколько ножевых ранений якобы за попытку скомпрометировать бизнесмена.

Помимо нападения Мазурова также обвиняли в крупном мошенничестве и растратах. Адвокаты предпринимателя считают, что он мог выйти на свободу летом 2020 года после расследования финансовых преступлений, если бы не эпизод с Мильштейн.

Поскольку умышленное причинение вреда здоровью относится к особо тяжким преступлениям, Мазурова могут оставить под стражей на максимально возможный срок — 18 месяцев. Чтобы избежать этого, сторона защиты настаивает на неспособности Мильштейн давать показания.

«Личностный профиль характеризует ее как пограничную, примитивную личность, сочетающую грандиозное представление о себе и собственной значимости с реальным положением женщины, удовлетворяющей сексуальные потребности мужчин и получающей от них деньги, подарки, внимание», — говорится в заключении экспертов защиты.