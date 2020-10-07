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Британский фитнес-клуб назвал спортивную программу «12 лет рабства». Компанию обвинили в расизме

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:19

Британский фитнес-клуб PureGym предложил своим пользователям новую спортивную программу под названием «12 лет рабства» и вскоре был обвинен в расизме. Об этом рассказал Independent.

Команде клуба пришлось извиниться. По их словам, название скандальной программы не было согласовано с руководством и «совершенно неприемлемо». В настоящее время компания проводит внутреннее расследование произошедшего.

Автором спортивной программы оказался темнокожий тренер Мэтт Симпсон, который хотел таким образом отметить Black History Month («Месяц истории темнокожих») — октябрьскую акцию, которая проходит в странах, причастных к работорговле и эксплуатации африканского населения.

«Это был гордый темнокожий мужчина, желающий объединить свою историю со своей страстью и профессией. К сожалению, результат оказался сурово раскритикован и назван расистским. <…> Это очень тяжелый урок для меня, и я от всего сердца приношу свои извинения всем, кого затронули мои действия», — написал Симпсон на своей странице в инстаграме.

Позднее на странице Симпсона также появилось видеообращение, в котором фитнес-тренер вновь приносит извинения всем оскорбленным, а также уверяет, что компания PureGym не виновна в произошедшем. «Мои действия не должны отразиться на компании», — отметил он, добавив, что никогда не сталкивался в PureGym с какими‑либо расовыми предрассудками.

«12 лет рабства» — название одного из самых известных фильмов, посвященных истории рабовладения в США. Картину снял в 2013 году режиссер Стив МакКуин, главные роли исполнили темнокожие актеры Лупита Нионго и Чиветель Эджиофор. Фильм получил три награды «Оскар», в том числе за лучший фильм года. Рецензию на «12 лет рабства» можно прочитать здесь.

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