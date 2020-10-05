Netflix выпустил трейлер мультсериала «Кровь Зевса», основанного на греческой мифологии. Все его эпизоды выйдут на стриминговом сервисе 27 октября.

«В назревающей борьбе между богами Олимпа и титанами Херон — простолюдин, живущий на окраине Древней Греции, — становится лучшей надеждой человечества на выживание, когда открывает секрет своего прошлого», — говорится в описании к трейлеру на ютьюбе.

Производством мультсериала занималась студия Powerhouse, которая также выпустила для Netflix мультсериал «Кастлвания» по одноименной серии игр. Сценарий написали братья Парлапанидес («Война богов: Бессмертные»).