В американской Атланте был застрелен актер Томас Джефферсон Берд, снявшийся в нескольких фильмах Спайка Ли. Об этом пишет Variety. Актеру было 70 лет.

Полицейские обнаружили тело Берда в субботу, в 1.45 ночи, на проспекте Бельведер, выехав на обращение о раненом человеке. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть от многочисленных ранений в спину.

Обстоятельства инцидента на данный момент неизвестны, расследованием занимаются детективы из полицейского управления Атланты.

Память Берда почтил в своем инстаграме режиссер Спайк Ли. Он назвал актера «любимым братом» и «своим парнем», а также выразил соболезнования семье погибшего.