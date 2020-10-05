Архитекторы выступили против передачи реставрации строителям. Такой законопроект разработал Минстрой

Более 300 архитекторов и реставраторов направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросили не передавать работы по сохранению объектов культурного наследия строителям. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

Законопроект, который предполагает передачу реставрационных работ единому заказчику в сфере строительства, разработал ранее Минстрой. По мнению профессионального сообщества, принятие этого закона может привести к сращиванию принципиально разных видов деятельности — строительства и реставрации.

Авторы письма подчеркивают, что реставрация нацелена на «сохранение материала и формы памятника как подлинных исторических свидетельств», а не на освоение капиталовложений, «в отличие от капитального строительства». Реставрационные работы связаны с археологией, реставрацией монументальной живописи и сохранением интерьера, отмечают они.

Подписанты опасаются, что инициатива Минстроя приведет к тому, что реставрацией будут заниматься строители, а не специалисты-реставраторы. А это, в свою очередь, убьет реставрационную школу и памятники архитектуры.

«Попытки подменить реставрацию строительством приводят к созданию муляжей, из‑за которых полностью утрачивается историческая ценность древних зданий», — говорится в обращении. Специалисты просят сохранить реставрацию как отрасль под руководством профильного министерства — Минкульта.

Руководитель секции реставрации памятников архитектуры научно-методического совета при Минкульте Андрей Баталов отметил, что уже более десяти лет расценки на реставрационные работы не меняются. По его словам, в отрасли начинают доминировать организации общестроительного профиля, что приводит к утрате памятников. В пример он привел Изборскую крепость в Псковской области и Новодевичий монастырь в Москве.