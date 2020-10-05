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В Бельгии вице-премьером впервые стала трансгендерная женщина

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:09

В Бельгии на пост вице-премьера впервые среди всех стран Евросоюза была назначена трансгендерная женщина. Об этом сообщает The Brussels Times.

Должность заместителя премьер-министра в составе нового бельгийского правительства получила трансгендерная женщина Петра Де Суттер. Это событие осталось незамеченным в бельгийских СМИ, хотя новый состав кабмина был сформирован еще на прошлой неделе.

Де Суттер — бывший депутат Европарламента — выступала кандидатом от Фламандской партии зеленых. Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации.

В твоем твиттере Де Суттер написала, что гордится тем, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС «гендерная принадлежность не определяет человека как личность и не является проблемой». Политик надеется, что ее назначение станет поводом для дискуссий в странах, где дело по-прежнему обстоит иначе.

Ранее Де Суттер — гинеколог по специальности — возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. На протяжении всей своей политической карьеры она не скрывала, что является трансгендерной личностью, более того, была активной участницей движения ЛГБТК+. При этом она постоянно отмечала, что ее восприятие в обществе не должно ограничиваться ее гендерной принадлежностью.

Ранее во Франции впервые в истории мэром одного из городов избрали трансгендерную женщину Мари Ко. Ее программа построена на решении проблем экологии и поддержке локального бизнеса.

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