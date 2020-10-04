О разработке «Киберслава» стало известно еще в сентябре 2018 года. Тогда его трейлер в стилистике древнеславянского киберпанка разошелся в интернете, о нем написали многие СМИ.

Мультсериал «Киберслав», который создает независимая студия Evil Pirate, станет первым эксклюзивным анимационным проектом для взрослых на «Кинопоиск HD». Об этом « Афише Daily » рассказали представители онлайн-кинотеатра.

События «Киберслава» разворачиваются в Древней Руси, где есть суперсовременные технологии: кибернетические имплантаты, плазменное оружие, экзоскелеты и гигантские роботы. Главному герою, витязю по имени Киберслав, предстоит распутать жестокое преступление, чтобы узнать, кому помешала княжеская семья: озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.

Помимо Evil Pirate, над «Киберславом» работают продюсер и режиссер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики», «Барбоскины», «Лунтик и его друзья»). В «Кинопоиске HD» сказали, что проект еще на стадии разработки сценария. Примерная дата выхода сериала пока неизвестна.