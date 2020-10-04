В Москве провокаторы из НОД пытались сорвать конференцию по формам безопасного протеста

В Москве группа провокаторов из Национально-освободительного движения (НОД) пыталась сорвать конференцию по формам безопасного протеста «Протест как квест». Об этом «Афише Daily» рассказали представители бренда одежды «Нате», который поддерживает мероприятие.

По словам наших собеседников, провокаторы начали включать музыку, клеветать, что на конференции есть заложники, и звонить в полицию. В телеграм-канале «Бессрочного протеста», который организовал мероприятие, говорится, что активисты НОД нападают на организаторов и охранников мероприятия. Сообщается, что на место приехали сотрудники Росгвардии по вызову владельцев пространства.