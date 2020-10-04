В Москве провокаторы из НОД пытались сорвать конференцию по формам безопасного протеста

В Москве группа провокаторов из Национально-освободительного движения (НОД) пыталась сорвать конференцию по формам безопасного протеста «Протест как квест». Об этом «Афише Daily» рассказали представители бренда одежды «Нате», который поддерживает мероприятие.
По словам наших собеседников, провокаторы начали включать музыку, клеветать, что на конференции есть заложники, и звонить в полицию. В телеграм-канале «Бессрочного протеста», который организовал мероприятие, говорится, что активисты НОД нападают на организаторов и охранников мероприятия. Сообщается, что на место приехали сотрудники Росгвардии по вызову владельцев пространства.
Одна из приглашенных выступающих — Дарья Серенко — сказала, что активисты НОД пытались выбить дверь в зал. Другому спикеру — Михаилу Плетневу — пришлось залезать к слушателям через окно, поскольку двери были заблокированы провокаторами.
На конференции были анонсированы выступления экс-фигурантов «московского дела» Алексея Миняйло и Влада Барабанова, инициатора метропикета Михаила Плетнева, координатора волонтеров проекта #взаимопомощь Данилы Антонова, художника-акциониста Павла Крисевича, экс-фигуранта «болотного дела» Николая Кавказского, а также художницы и активистки Дарьи Серенко.