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Из‑за карантинных мер организаторы концертов в Москве потеряли более 5 млрд рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 12:47

Организаторы концертов в Москве потеряли из‑за пандемии и карантинных мер более 5 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование агрегатора по продаже билетов Eticket4.

Как подсчитал сервис, с 16 марта, когда в столице ввели запрет на проведение массовых мероприятий, в городе были отменены более 2 тыс. концертов, шоу и спектаклей. Если бы на каждом из этих мероприятий был аншлаг, организаторам удалось бы продать 2 млн билетов на общую сумму 7,4 млрд рублей.

Однако такой ажиотаж сопровождает далеко не каждый концерт, поэтому агрегатор считает, что проданы могли быть около 1,5 млн билетов. При их средней цене в 3,5 тыс. рублей организаторы бы получили 5,2 млрд рублей.

Исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимир Зубицкий оценивает потери московских организаторов в сумму, меньшую 5 млрд рублей. По всей стране, по его мнению, концертные агенты потеряли примерно 10-12 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что восстановление индустрии начнется не раньше весны 2021 года, однако достижения «доковидных» показателей не стоит ждать раньше 2022 года.

Пандемия коронавируса едва ли не больнее всего ударила по музыкальному рынку. Артисты отменили туры, площадки оказались пустыми, организаторы и промоутеры были вынуждены менять свои планы. В марте, когда тотальный локдаун только начинался, «Афиша Daily» поговорила с представителями каждой из сфер рынка — от музыкантов до лейблов — о том, как коронавирус поменял их жизнь и работу и что делать дальше.

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