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Концертному залу им. Чайковского грозит штраф до 300 тыс. рублей за нарушение масочного режима

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:52

В Концертном зале имени Чайковского в Москве выявили нарушения перчаточно-масочного режима. Теперь учреждению грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По словам главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Яна Поповского, в результате проверки установлено, что ни сотрудники учреждения, ни его посетители не имеют средств индивидуальной защиты.

«По итогам данного обследования будет составлен административный протокол в отношении концертного зала, который предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей», — пояснил Поповский.

Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм при проверке в столичном Доме культуры имени Зуева. Среди них — отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха и разметок для соблюдения социальной дистанции, а также несоблюдение масочного режима. По данным ведомства, заведению грозит штраф до 500 тыс. рублей, а также приостановка деятельности на три месяца.

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