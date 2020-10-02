«Хлеб» выступит в московском клубе Gipsy

23 октября в московском клубе Gipsy выступят первопроходцы в жанре «русского сатирического рэпа» — группа «Хлеб». Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыкантов.

Первый посткарантинный гиг «Хлеба» начнется в 20.00, билеты можно купить на сайте «Афиши».

«Хлеб» основали в 2013 году Денис Кукояка, Александр Шулико и Кирилл Трифонов, запускавшие карьеру ютьюб-блогеров. Уже первые синглы — «Чай, сахар», «Камерун» и «Рэп, цепи» — принесли музыкантам интернет-популярность, а сейчас клипы группы набирают на ютьюбе миллионы просмотров.

За плечами коллектива уже три студийных альбома. Последний на данный момент — «Звезды» — вышел в прошлом октябре. На пластинке музыканты постарались отойти от рэпа к более лиричному поп-саунду.