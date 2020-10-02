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Библия и «1984» попали в список самых «неподобающих» книг в США

Семён Гудошников
Сегодня в 14:30

Ассоциация американских библиотек составила топ-100 книг, которые наиболее часто становились предметом критики или оказывались под запретом в библиотеках страны в 2010–2019 годах. На список обратил внимание «Горький».

В число самых «неподабающих» попала Библия и классические антиутопии — «1984» Джорджа Оруэлла, а также «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Им компанию составили «Над пропастью во ржи» Джерома Д.Сэлинджера и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

Есть в черном списке и более ожидаемые произведения. К примеру, «Лолита» Владимира Набокова, «Пятьдесят оттенков серого» Э.Л.Джеймс и «Заводной апельсин» Энтони Берджесса.

На первом месте рейтинга роман Шермана Алекси «Абсолютно правдивый дневник индейца на полставки». Он рассказывает о подростке из индейской резервации, который пытается социализироваться в «белом» американском колледже.

Среди причин, по которым книги казались неподобающими читателям или администраторам, — упоминание ЛГБТК+, описание секса, отстаивание религиозных взглядов, расизм, полицейское насилие и богохульство.

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