Ученый обнаружил скрытый эскиз под «Джокондой» Леонардо да Винчи

Ученый сделал снимок картины и приступил к его исследованию в 2004 году. Фотография портрета была сделана с помощью инфракрасного света, что помогло выявить под слоем краски ранее скрытые детали.

Котт выяснил, что изначально с помощью древесного угля и трафарета с отверстиями на холсте был сделан набросок. Его следы проглядываются на голове и руках Моны Лизы. Это говорит о том, что ранняя поза девушки была другой: она сидела вполоборота и смотрела в сторону. В итоге да Винчи развернул портрет лицом к зрителям.

Также на картине заметна деталь на волосах, похожая на заколку. В то время во Флоренции такое украшение не носили. По мнению ученого, этим художник хотел придать девушке божественный образ.

«Джоконда» — одно из самых знаменитых живописных произведений в истории искусства. Предполагается, что Леонардо да Винчи работал над ней в 1503–1517 годах. История создания картины окутана тайной, однако считается, что это портрет Лизы Герардини, жены флорентийского торговца шелком.