«Живые мемории»: вышел трейлер документально-анимационного сериала про деятелей российской культуры

В десяти видео продолжительностью от 7 до 10 минут известные артисты зачитывают отрывки из воспоминаний героев роликов — Ивана Бунина , Дмитрия Лихачева , княгини Ольги, Михаила Нестерова и других. Рассказы будет сопровождать анимация, выполненная в разных стилях, и музыка, созданная специально для сериала. Подробности можно прочитать на сайте проекта .

«Это проект про большую великую страну со сложной судьбой, в которой есть моменты радости и гордости, а есть моменты горечи и печали. Это проект про невероятно красивую сложность этой страны», — сказал один из создателей «Живых меморий» Михаил Разумовский.

Сериал начнет выходить с 15 октября на ютьюб-канале Ktomy.media. Однако его покажут не только в интернете, но и в разных российских музеях, связанных с героями и авторами мемуаров.

Также предполагается создать спектакль «Живые мемории», который можно будет увидеть на сцене «Студии театрального искусства» под руководством Сергея Женовача.