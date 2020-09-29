В Великобритании попугаи оскорбляли посетителей парка дикой природы. Их пришлось «выселить»

В парке дикой природы графства Линкольншир в Великобритании от посетителей пришлось изолировать пять попугаев — они оскорбляли посетителей, не стесняясь в выражениях, сообщает Би-би-си.

Попугаи прибыли в парк 15 августа, но из‑за карантина им пришлось жить вместе в закрытом помещение. Все пять птиц знали ругательства и постоянно их повторяли — находившиеся в соседнем помещении сотрудники парка смеялись над ними, что еще больше раззадоривало попугаев. После карантина птиц выпустили в парк — как оказалось, зря.

В парке попугаи принялись оскорблять посетителей, что, в принципе, позабавило большинство из них, но беспокойство вызвал тот факт, что ругательства услышат дети. Сотрудники парка выселили птиц туда, где их не услышат посетители. Они надеются, что посторонние шумы и крики других птиц положительно повлияют на попугаев.

«Я надеюсь, попугаи выучат новые слова в других колониях. Но если они сами научат остальных ругательствам, то у меня будет 250 сквернословящих птиц. Даже не знаю, что тогда с ними делать», — сказал исполнительный директор парка Стив Николс.