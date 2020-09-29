В соцсетях раскритиковали детскую площадку «Силовичок». Ее создатели обвинили в этом оппозицию

На детской площадке есть карусели в виде самолетов и танков, игра в крестики-нолики с изображениями военной техники, рисунки и фотографии детей в военной форме. Напротив площадки — надпись «Сбит с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лежа наступай».

В социальных сетях раскритиковали детскую площадку «Силовичок» в Архангельске, которую установили члены военно-патриотического клуба «Орден». Она появилась еще весной, но внимание на нее обратили только сейчас. Такое название, по словам создателей, было выбрано потому, что помощь в установке оказывали офицеры запаса.

Пользователи социальных сетей не оценили задумку: «Пока тут насилие и война — развлечение для детей, в стране ни мира, ни добра не будет», «Интересно, почему патриотизм — это обязательно армия, униформа, оружие и прочий милитаризм? Почему патриотизмом не называют посадку деревьев в парке, постройку школы, например?».

Название, видимо, настолько впечатлило пользователей, что они продолжили развивать тему. Например, переделали классическую колыбельную: «Баю-баюшки-баю,/Не ложися на краю,/Придет злой силовичок,/Даст дубинкою в бочок».

По словам руководительницы местного «Ордена» Светланы Власовой, площадка нравится и детям, и родителям, а критикуют ее только сторонники Алексея Навального: «Там была заброшенная территория, свалка. Мы все убрали, вывезли. Мы видим, как дети радуются, родители только благодарят. <…>

У нас есть группа, которая поддерживает деятельность против нашего президента, поддерживает Навального, она постоянно цепляется за всякую ерунду, пойдут, сфотографируют что‑нибудь и говорят: опять эти патриоты что‑то там понапридумывали. Считаю, что в этом плане здесь недорабатывает ФСБ, потому что мы ничего плохого никому не делаем, а они постоянно ищут какой‑то подтекст».