Бионические перчатки помогли бразильскому пианисту сыграть спустя 20 лет после выхода на пенсию

Бразильский музыкант Жуан Карлос Мартинс — один из лучших исполнителей Баха в ХХ веке — смог вернуться к игре на пианино спустя 20 лет борьбы с дегенеративным заболеванием. Сделать это ему удалось с помощью разработанных специально для него бионических перчаток, пишет Filo News.

Мартинс в 1998 году ушел на пенсию из‑за дегенеративного заболевания, которое не позволяло ему играть из‑за боли в руках. Музыканту не помогли 24 операции — с тех пор он работает дирижером.

В начале 2020 года промышленный дизайнер Убиратан Бизарро Коста создал для Мартинса прототип бионических перчаток. Первая модель функционировала плохо, но за несколько месяцев совместной работы Коста удалось создать перчатки, которые позволили музыканту играть большими и указательными пальцами обеих рук, не испытывая при этом боли.