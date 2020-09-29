В Подмосковье отреставрированную усадьбу XIX века откроют симфоническим концертом

В подмосковном городе Видное 3 октября откроют после реставрации усадьбу «Тимохово-Салазкино», построенную в XIX веке. Об этом «Афише Daily» рассказали в управляющей компании Palmira Grouр.

Теперь на территории усадьбы есть отель, семейный ресторан, кафе-кондитерская, детская игровая комната и открытая площадка. Вскоре в главном здании появятся музей, зал торжеств и загс, а в других корпусах усадебного комплекса — пекарня, творческие мастерские, кинотеатр под открытым небом и океанариум.