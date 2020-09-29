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В Подмосковье отреставрированную усадьбу XIX века откроют симфоническим концертом

Семён Гудошников
Сегодня в 15:36

В подмосковном городе Видное 3 октября откроют после реставрации усадьбу «Тимохово-Салазкино», построенную в XIX веке. Об этом «Афише Daily» рассказали в управляющей компании Palmira Grouр.

Теперь на территории усадьбы есть отель, семейный ресторан, кафе-кондитерская, детская игровая комната и открытая площадка. Вскоре в главном здании появятся музей, зал торжеств и загс, а в других корпусах усадебного комплекса — пекарня, творческие мастерские, кинотеатр под открытым небом и океанариум.

© Пресс-материалы
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Открытие усадьбы пройдет 3 октября в концертном зале отеля Palmira Garden Hotel & Spa, построенного на территории комплекса. Там симфонический оркестр исполнит популярные мотивы «Союзмультфильма».

Усадьба «Тимохово-Салазкино» была построена в XIX веке для графини Екатерины Головкиной, дочери московского генерал-губернатора, князя Ивана Федоровича Ромодановского. После революции комплекс национализировали, долгое время в нем находился летний лагерь, а затем филиал ДОСААФ. Усадьба признана памятником архитектуры регионального значения. Последние 20 лет она находилась в запустении.

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