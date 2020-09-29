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Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом

Семён Гудошников
Сегодня в 11:57

Известный российский дирижер Юрий Башмет был госпитализирован в Москве с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РБК.

По данным Mash, состояние Башмета оценивается как тяжелое, также у музыканта выявили пневмонию и приступы одышки. При этом в пресс-службе Русского концертного агентства заявили, что артист чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет вновь выхода на сцену.

Вместе с дирижером в медучреждение положили и его жену Наталью Башмет. Они были госпитализированы в 52-ю городскую больницу из их загородного дома в Николиной Горе.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах из‑за роста заболеваемости COVID-19. Собянин отметил, что сейчас значительное число заболевших — дети, которые нередко переносят болезнь бессимптомно. Приходя домой, они передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее.

Сейчас в России зарегистрировано около 194 тыс. активных случаев COVID-19. Всего коронавирусом были инфицированы 1,16 млн россиян, из них более 20 тыс. погибли. С начала года по всему миру официально выявлены 33 млн больных коронавирусной инфекцией, из которых умерли более 1 млн человек.

На территории страны фиксируется всплеск новых случаев инфицирования COVID-19. Сейчас ежедневно в России коронавирусом заболевают больше 8000 человек.

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