Ученые обнаружили признаки сознания у воронов. Раньше считалось, что мыслить могут только приматы!

Физиологи из Тюбингенского университета обнаружили признаки первичного сознания у воронов. Птицы могут осознавать окружающий мир в режиме реального времени, иными словами, у них есть субъективный опыт, говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном научном журнале Science.

Первичное сознание — основная форма сознания, главным признаком которой является понимание существования мира вокруг в настоящем, ближайшем прошлом и будущем, а также возможностей его изменения. В нее также входит осознание себя и своего места в окружающем мире. Раньше считалось, что существование такого сознания возможно только у приматов из‑за сложной структуры их головного мозга, тогда как у птиц оно полностью отсутствует.

По словам автора исследования — физиолога Андреаса Нидера, у животных, которые не могут разговаривать на понятном человеку языке, достаточно сложно определить наличие сознания. Воронам в рамках большого эксперимента показали больше 20 тыс. сигналов — экранов, на которых отображались огни. Если ворон видел огонь, он поворачивал голову, чтобы показать, что видел изменения на экране. Большинство огней были четкими и яркими, поэтому вороны в каждом случае четко показывали, что видели сигнал.

После этого воронам начали периодически показывать короткие и тусклые сигналы: иногда вороны сообщали, что видели их, а иногда — нет. Именно в этой части эксперимента ученым удалось показать, что у птиц действительно существует субъективный опыт, который позволяет им замечать и неявные сигналы и воспринимать их как часть единой системы.

Перед экспериментом в мозг воронов имплантировали электроды, которые считывали их нейронную активность. Когда ворон показывал, что видит сигнал, активность нейронов его головного мозга регистрировалась ровно в интервале между появлением этого огня и реакции птицы на него. В остальное время повышенная нейронная активность не наблюдалась.

В конце эксперимента ученые даже могли не смотреть на экран с огнями для того, чтобы узнать об их появлении. Для этого можно было просто смотреть на карту нейронной активности птиц.

Авторы исследования отмечают, что теперь современной науке придется пересмотреть свое отношение к мозгу птиц, а также провести новые эксперименты, нацеленные на изучение появления сознания.