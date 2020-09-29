В Великобритании запретили школьные учебники, критикующие капитализм

Министерство образования Великобритании запретило школам использовать учебники, в которых критикуется капитализм. Об этом сообщил The Guardian.

Новое правило опубликовали в руководстве для директоров школ и учителей. Согласно ему, антикапитализм считается «радикальной политической позицией». По мнению британского Минобра, он приравнивается к нарушению свободы слова, антисемитизму и поощрению незаконной деятельности.

«Примеры радикальной политической позиции включают в себя: публично высказанное желание свергнуть демократию, капитализм или положить конец свободным и честным выборам; противодействие свободе слова; использование расистских, в том числе антисемитских, формулировок; одобрение незаконной деятельности; отказ осудить незаконную деятельность», — говорится в руководстве.

По словам одного из лидеров левого крыла лейбористской партии Джона Макдоннелла, новые правила для школ фактически запрещают упоминать на уроках ключевые события британской истории и символизируют растущий внутри правящей Консервативной партии «авторитаризм».

«На этом основании будет незаконным ссылаться на большие трактаты, которые рассказывают о британском социализме, лейбористской партии и профсоюзном движении, представители которых в разное время выступали за отмену капитализма», — сказал Макдоннелл.

Политик считает это «еще одним шагом в культурной войне», «дрейфом в сторону радикального авторитаризма, который должен беспокоить любого, кто считает, что демократия требует свободы слова и образованного населения».

Против обновленного руководства для школ также высказался экономист и бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. По его мнению, правительство Великобритании запретило среди прочих произведения Уильяма Морриса, Айрис Мердок и Томаса Пейна.

Министр образования Великобритании Ник Гибб не согласен с критиками. Он заявил, что школы наконец смогут создавать учебные программы, которые «отражают разнообразные взгляды и опыт, но в то же время воспитывают в учениках уважение по отношению к другим».