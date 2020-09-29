перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Великобритании запретили школьные учебники, критикующие капитализм 0:27
У первого в мире вылечившегося от ВИЧ человека обнаружили рак в последней стадии Вчера в 22:46
Принц Гарри и Меган Маркл снимутся в реалити-шоу Netflix Вчера в 21:28
Стало известно название второй части «Бората» Вчера в 21:26
Fred Perry перестал продавать черно-желтые поло. Их носили члены ультраправой организации Proud Boys Вчера в 20:48
Светлана Алексиевич покинула Беларусь. Она уехала в Германию на лечение Вчера в 20:33
William Hook/Unsplash В Азербайджане полностью заблокировали соцсети из‑за войны в Нагорном Карабахе
В Азербайджане полностью заблокировали соцсети из‑за войны в Нагорном Карабахе Вчера в 20:11
Алексиевич уехала из Беларуси, Япония построит завод на Луне и другие новости дня Вчера в 19:59 Дайджест
Роспотребнадзор не видит оснований для введения карантина Вчера в 19:55
Каннский кинофестиваль пройдет в особом формате в конце октября Вчера в 19:46
Москвич создал зимний сад на крыше многоэтажки. ТСЖ обвинило его в захвате общественного имущества Вчера в 18:43
Пресс-материалы Noize MC исполнит роль спички в культовой хип-хопере «Копы в огне»
Noize MC исполнит роль спички в культовой хип-хопере «Копы в огне» Вчера в 18:35
Верховный суд Карелии отказался передать дело историка Дмитриева в другой регион Вчера в 17:57
Российские школьники заняли второе место на Международной математической олимпиаде Вчера в 17:26
Япония построит на Луне завод для производства водородного топлива Вчера в 17:01
Мэром румынского города выбрали покойника Вчера в 16:48
hidden_moscow/Instagram «Архнадзор» назвал незаконным проект строительства рядом с Кремлем
«Архнадзор» назвал незаконным проект строительства рядом с Кремлем Вчера в 16:40
Ноэл Галлахер раскритиковал современных музыкантов, назвав их «дерьмом» Вчера в 15:56
Главный редактор Nexta Роман Протасевич уходит из проекта Вчера в 15:51
Сбер открыл первое обновленное отделение в Москве. В нем наливают кофе и обслуживают без паспорта Вчера в 15:30
Отключить рекламу

В Великобритании запретили школьные учебники, критикующие капитализм

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:27

Министерство образования Великобритании запретило школам использовать учебники, в которых критикуется капитализм. Об этом сообщил The Guardian.

Новое правило опубликовали в руководстве для директоров школ и учителей. Согласно ему, антикапитализм считается «радикальной политической позицией». По мнению британского Минобра, он приравнивается к нарушению свободы слова, антисемитизму и поощрению незаконной деятельности.

«Примеры радикальной политической позиции включают в себя: публично высказанное желание свергнуть демократию, капитализм или положить конец свободным и честным выборам; противодействие свободе слова; использование расистских, в том числе антисемитских, формулировок; одобрение незаконной деятельности; отказ осудить незаконную деятельность», — говорится в руководстве.

По словам одного из лидеров левого крыла лейбористской партии Джона Макдоннелла, новые правила для школ фактически запрещают упоминать на уроках ключевые события британской истории и символизируют растущий внутри правящей Консервативной партии «авторитаризм».

«На этом основании будет незаконным ссылаться на большие трактаты, которые рассказывают о британском социализме, лейбористской партии и профсоюзном движении, представители которых в разное время выступали за отмену капитализма», — сказал Макдоннелл.

Политик считает это «еще одним шагом в культурной войне», «дрейфом в сторону радикального авторитаризма, который должен беспокоить любого, кто считает, что демократия требует свободы слова и образованного населения».

Против обновленного руководства для школ также высказался экономист и бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. По его мнению, правительство Великобритании запретило среди прочих произведения Уильяма Морриса, Айрис Мердок и Томаса Пейна.

Министр образования Великобритании Ник Гибб не согласен с критиками. Он заявил, что школы наконец смогут создавать учебные программы, которые «отражают разнообразные взгляды и опыт, но в то же время воспитывают в учениках уважение по отношению к другим».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
ужасы
Заклятье. Дом 32
Испанский фильм ужасов о проклятом доме
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить