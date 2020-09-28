Noize MC исполнит роль спички в культовой хип-хопере «Копы в огне»

В октябре на концертной площадке Main Stage пройдет камбэк культовой хип-хоперы «Копы в огне» Александра Легчакова и Юрия Квятковского. В хип-хопере примет участие музыкант Noize MC.

Рэпер сыграет роль злодея-спички, песню для которого он сам написал. Noize MC будет участвовать в «Копах в огне» 1, 2, 16 и 17 октября 2020 года. Всего же пройдет 7 спектаклей хип-хоперы в период с 1 по 4 октября, а также с 16 по 18 октября 2020 года.

Вместе с Noize MC на сцену выйдут Александр Легчаков, Константин Аршба (Kotzi Brown), Михаил Румянцев (Миха Арчанга), Алексей Розин, Илья Барабанов и Родион Долгирев. Билеты на хип-хоперу можно купить на «Афише» и на сайте проекта.

Организаторы отмечают, что «Копы в огне» впервые пройдут в таком масштабе с лайв-бендом. Комикс-декорации к спектаклю, которые были созданы Полиной Бахтиной, полностью переработали под новое пространство постановки, а пластику ставил хореограф Александр Тронов — звезда «Танцев на ТНТ».