перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жители Дагестана и Чечни ведут самый здоровый образ жизни в России. Самый нездоровый — в Биробиджане 20:57
Fred Perry перестал продавать черно-желтые поло. Их носили члены ультраправой организации Proud Boys 20:48
Светлана Алексиевич покинула Беларусь. Она уехала в Германию на лечение Обновлено в 20:33
William Hook/Unsplash В Азербайджане полностью заблокировали соцсети из‑за войны в Нагорном Карабахе
В Азербайджане полностью заблокировали соцсети из‑за войны в Нагорном Карабахе 20:11
Алексиевич уехала из Беларуси, Япония построит завод на Луне и другие новости дня 19:59 Дайджест
Роспотребнадзор не видит оснований для введения карантина 19:55
Каннский кинофестиваль пройдет в особом формате в конце октября 19:46
Москвич создал зимний сад на крыше многоэтажки. ТСЖ обвинило его в захвате общественного имущества 18:43
Пресс-материалы Noize MC исполнит роль спички в культовой хип-хопере «Копы в огне»
Noize MC исполнит роль спички в культовой хип-хопере «Копы в огне» 18:35
Верховный суд Карелии отказался передать дело историка Дмитриева в другой регион 17:57
Российские школьники заняли второе место на Международной математической олимпиаде 17:26
Япония построит на Луне завод для производства водородного топлива 17:01
Мэром румынского города выбрали покойника 16:48
hidden_moscow/Instagram «Архнадзор» назвал незаконным проект строительства рядом с Кремлем
«Архнадзор» назвал незаконным проект строительства рядом с Кремлем 16:40
Ноэл Галлахер раскритиковал современных музыкантов, назвав их «дерьмом» 15:56
Главный редактор Nexta Роман Протасевич уходит из проекта 15:51
Сбер открыл первое обновленное отделение в Москве. В нем наливают кофе и обслуживают без паспорта 15:30
Мэрайя Кэри в середине 90-х экспериментировала с альтернативным роком 15:24
«Вписка»/YouTube Макс +100500 стал новым гостем шоу «Вписка»
Макс +100500 стал новым гостем шоу «Вписка» 15:15
Суд в США отложил запрет на скачивание TikTok в стране 14:17
Отключить рекламу

Noize MC исполнит роль спички в культовой хип-хопере «Копы в огне»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:35

В октябре на концертной площадке Main Stage пройдет камбэк культовой хип-хоперы «Копы в огне» Александра Легчакова и Юрия Квятковского. В хип-хопере примет участие музыкант Noize MC.

Рэпер сыграет роль злодея-спички, песню для которого он сам написал. Noize MC будет участвовать в «Копах в огне» 1, 2, 16 и 17 октября 2020 года. Всего же пройдет 7 спектаклей хип-хоперы в период с 1 по 4 октября, а также с 16 по 18 октября 2020 года.

Вместе с Noize MC на сцену выйдут Александр Легчаков, Константин Аршба (Kotzi Brown), Михаил Румянцев (Миха Арчанга), Алексей Розин, Илья Барабанов и Родион Долгирев. Билеты на хип-хоперу можно купить на «Афише» и на сайте проекта.

Организаторы отмечают, что «Копы в огне» впервые пройдут в таком масштабе с лайв-бендом. Комикс-декорации к спектаклю, которые были созданы Полиной Бахтиной, полностью переработали под новое пространство постановки, а пластику ставил хореограф Александр Тронов — звезда «Танцев на ТНТ».

Впервые спектакль «Копы в огне» появился на сцене в 2009 году. «Копы» — первая в России хип-хопера, вдохновленная классическими полицейскими детективами категории Б и уличной культурой.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока

Другие материалы по темам

Люди
Александр Легчаков
Юрий Квятковский
Константин Аршба
Михаил Румянцев
Алексей Розин
Илья Барабанов
Родион Долгирев
Полина Бахтина
Александр Тронов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить