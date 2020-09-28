Блогер Максим Голополосов, известный как Макс +100500 стал новым гостем шоу «Вписка». С ведущими Николаем Редькиным и Василием Труновым он поговорил о том, не надоело ли ему комментировать смешные видео, конфликте с Мэддисоном и ситуации в современной России.

В выпуске ведущие приходят в старую квартиру Максима, где он записывал первые ролики и в дом, который он построил на деньги с продажи Caramba TV.