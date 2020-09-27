В России стартовала акция медработников «Заплатите за COVID!»

По всей России стартовала Всероссийская акция «Заплатите за COVID!», которая продлится до 4 октября. Медицинские работники требуют справедливых выплат за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом, пишет «Новая газета».

Акции были запланированы минимум в десяти регионах и 15 городах России. Организаторы требуют «расширения круга получателей выплат, обещанных президентом, в том числе для санитарок и водителей, а также разъяснений Минздрава, который этот круг ограничил». Местные власти некоторых регионов уже отказали в проведении акции. По этой причине некоторые изменили формат на серию одиночных пикетов, как, например, в подмосковных Мытищах.

«У нас вроде бы платят, но платят не в полном объеме. На всех подстанциях разные проблемы: где‑то полные выплаты, где‑то вообще не выплатили. Самое проблемное — это 484-е постановление, где именно за подтвержденный коронавирус платят бригаде на выезде надбавку. Если вирус не подтверждается — им не платят. Хотя они рискуют жизнью», — рассказала, например, представитель профсоюзной организации «Действие» Евгения Богатырева на акции в Мытищах.