Вин Дизель запел. Актер выпустил свой первый трек

Звезда «Форсажа» Вин Дизель записал свой первый трек совместно с норвежским диджеем Kygo. Он называется «Feel Like I Do».

«Я так долго обещал выпустить музыку…вдохновляемый вами на то, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Спасибо, что поверили в меня. Как всегда, я надеюсь, что вы гордитесь», — обратился актер (и теперь музыкант) к поклонникам в инстаграме.