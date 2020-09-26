Вин Дизель запел. Актер выпустил свой первый трек

Звезда «Форсажа» Вин Дизель записал свой первый трек совместно с норвежским диджеем Kygo. Он называется «Feel Like I Do».
«Я так долго обещал выпустить музыку…вдохновляемый вами на то, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Спасибо, что поверили в меня. Как всегда, я надеюсь, что вы гордитесь», — обратился актер (и теперь музыкант) к поклонникам в инстаграме.
Вин Дизель не первый раз работает голосом: он озвучивал Грута в фильмах Marvel, а в 2016 году на церемонии вручения наград премии People’s Choice Awards актер исполнил песню Wiz Khalifa «See You Again» из фильма «Форсаж 7», посвятив ее погибшему коллеге Полу Уокеру.