В Украине пользователей «ВКонтакте» поставят на учет

В Украине пользователей социальной сети «ВКонтакте» могут поставить на учет. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Соцсеть запрещена в Украине с 2017 года, но многие люди продолжают ей пользоваться. «Если они дальше будут распространять российский контент, то будут иметь определенные проблемы с нашей полицией, силовыми структурами», — сказал Данилов.

Представители «ВКонтакте» выступили против этого: «Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого».

Бывший президент Украины Петр Порошенко внес российские интернет-компании в санкционный список. Заблокированными, кроме «ВКонтакте», оказались Mail.ru, «Одноклассники» и сервисы «Яндекса».