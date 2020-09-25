В Челябинской области против 90-летней женщины возбудили уголовное дело из‑за сбыта героина

В Челябинской области 90-летнюю женщину заподозрили в сбыте крупной партии героина. Об этом пишет «МБХ медиа».

У пенсионерки «в ходе личного досмотра» изъяли 13 грамм героина. Сейчас женщина задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотиков в особо крупном размере». Вину она не признает.

«Сегодня следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте для пенсионерки», — заявил заместитель прокурора. Он добавил, что такая мера пресечения поможет ограничить контакты женщины с возможными соучастниками, но также будет соответствовать требованиям гуманности, так как содержать подозреваемую под стражей нельзя в силу ее возраста.