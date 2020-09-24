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Кононов, Вересков, Горбунова: объявлен лонг-лист премии «НОС»

Семён Гудошников
Сегодня в 20:49

Жюри российской литературной премии «НОС» объявило лонг-лист номинантов 2020 года. В него вошли 20 книг, полным списком с «Афишей Daily» поделились представители премии.


  • Алла Горбунова «Конец света, моя любовь»
  • Татьяна Замировская «Земля простых чисел»
  • Федор Деревянкин «Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России»
  • Филипенко Саша «Возвращение в Острог»
  • Манович Лера «Рыба плывет»
  • Гептинг Кристина «Сестренка»
  • Николай Кононов «Гимны»
  • Виталий Терлецкий «Собакистан»
  • Сергей Вересков «Шесть дней»
  • Андрей Гоголев «Свидетельство»
  • Валерия Пустовая «Ода радости»
  • Франко Микита «Дни нашей жизни»
  • Барскова Полина «Седьмая щелочь»
  • Дьячков Алексей «Хани, Бам»
  • Алленова Ольга «Форпост»
  • Шамшад Абдуллаев «Другой юг»
  • Мария Бурас «Истина существует»
  • Рагим Джафаров «Сато»
  • Надя Делаланд «Рассказы пьяного просода»

Шорт-лист премии будет объявлен 4 ноября 2020 года в рамках XIV Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), а оглашение победителей состоится в конце января — начале февраля 2021 года.

Победитель получит премию в 700 тыс. рублей. Каждому автору, который попадет в шорт-лист, достанется по 40 тыс. рублей. Также в рамках «НОС» вручат «Приз зрительских симпатий» и «Приз критического сообщества», обладатели которых получат по 200 тыс. рублей.

В жюри премии 2020 года вошли литературный критик Галина Юзефович, филолог Константин Богданов, театральный режиссер Борис Павлович, куратор международных проектов музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская и редактор рубрики «Мозг» в «Афише Daily» Егор Михайлов.

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