Кононов, Вересков, Горбунова: объявлен лонг-лист премии «НОС»

Жюри российской литературной премии «НОС» объявило лонг-лист номинантов 2020 года. В него вошли 20 книг, полным списком с «Афишей Daily» поделились представители премии.

Алла Горбунова «Конец света, моя любовь»

«Конец света, моя любовь» Татьяна Замировская «Земля простых чисел»

«Земля простых чисел» Федор Деревянкин «Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России»

«Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России» Филипенко Саша «Возвращение в Острог»

«Возвращение в Острог» Манович Лера «Рыба плывет»

«Рыба плывет» Гептинг Кристина «Сестренка»

«Сестренка» Николай Кононов «Гимны»

«Гимны» Виталий Терлецкий «Собакистан»

«Собакистан» Сергей Вересков «Шесть дней»

«Шесть дней» Андрей Гоголев «Свидетельство»

«Свидетельство» Валерия Пустовая «Ода радости»

«Ода радости» Франко Микита «Дни нашей жизни»

«Дни нашей жизни» Барскова Полина «Седьмая щелочь»

«Седьмая щелочь» Дьячков Алексей «Хани, Бам»

«Хани, Бам» Алленова Ольга «Форпост»

«Форпост» Шамшад Абдуллаев «Другой юг»

«Другой юг» Мария Бурас «Истина существует»

«Истина существует» Рагим Джафаров «Сато»

«Сато» Надя Делаланд «Рассказы пьяного просода»

Шорт-лист премии будет объявлен 4 ноября 2020 года в рамках XIV Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), а оглашение победителей состоится в конце января — начале февраля 2021 года.

Победитель получит премию в 700 тыс. рублей. Каждому автору, который попадет в шорт-лист, достанется по 40 тыс. рублей. Также в рамках «НОС» вручат «Приз зрительских симпатий» и «Приз критического сообщества», обладатели которых получат по 200 тыс. рублей.

В жюри премии 2020 года вошли литературный критик Галина Юзефович, филолог Константин Богданов, театральный режиссер Борис Павлович, куратор международных проектов музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская и редактор рубрики «Мозг» в «Афише Daily» Егор Михайлов.