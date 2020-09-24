Кононов, Вересков, Горбунова: объявлен лонг-лист премии «НОС»

Жюри российской литературной премии «НОС» объявило лонг-лист номинантов 2020 года. В него вошли 20 книг, полным списком с «Афишей Daily» поделились представители премии.
- Алла Горбунова «Конец света, моя любовь»
- Татьяна Замировская «Земля простых чисел»
- Федор Деревянкин «Смерти нет. Краткая история неофициального военного поиска в России»
- Филипенко Саша «Возвращение в Острог»
- Манович Лера «Рыба плывет»
- Гептинг Кристина «Сестренка»
- Николай Кононов «Гимны»
- Виталий Терлецкий «Собакистан»
- Сергей Вересков «Шесть дней»
- Андрей Гоголев «Свидетельство»
- Валерия Пустовая «Ода радости»
- Франко Микита «Дни нашей жизни»
- Барскова Полина «Седьмая щелочь»
- Дьячков Алексей «Хани, Бам»
- Алленова Ольга «Форпост»
- Шамшад Абдуллаев «Другой юг»
- Мария Бурас «Истина существует»
- Рагим Джафаров «Сато»
- Надя Делаланд «Рассказы пьяного просода»
Шорт-лист премии будет объявлен 4 ноября 2020 года в рамках XIV Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), а оглашение победителей состоится в конце января — начале февраля 2021 года.
Победитель получит премию в 700 тыс. рублей. Каждому автору, который попадет в шорт-лист, достанется по 40 тыс. рублей. Также в рамках «НОС» вручат «Приз зрительских симпатий» и «Приз критического сообщества», обладатели которых получат по 200 тыс. рублей.
В жюри премии 2020 года вошли литературный критик Галина Юзефович, филолог Константин Богданов, театральный режиссер Борис Павлович, куратор международных проектов музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» Юлия Вронская и редактор рубрики «Мозг» в «Афише Daily» Егор Михайлов.