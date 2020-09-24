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В Москве сносят историческую водонапорную башню XIX века. Ее признали самостроем

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

В Пресненском районе Москвы начался снос бывшей водонапорной башни железнодорожной станции Москва-Товарная-Смоленская, которую построили в XIX веке. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на координатора «Архнадзора» Игоря Шихова.

По словам Шихова, у башни есть историческая ценность, однако официально ее невозможно подтвердить — у здания нет адреса, и оно не состоит на кадастровом учете. Соответственно, у него нет собственника или арендатора.

Это привело к тому, что башню признали самостроем как бесхозный объект. При этом в ней нашли разбросанные документы, ведомости на метлы, известку для побелки деревьев.

«Там еще должно быть деревянное завершение, в котором, собственно, находился бак. Бака давно уже нет. В башне должен быть еще подземный туннель к ближайшему колодцу, откуда шел забор воды. На северном фасаде есть заложенное небольшое отверстие, где и был «хобот» для заправки паровозов водой. Рядом, в нескольких метрах за забором, — железнодорожные пути», — сказал Шихов.

В «Архнадзоре» отмечают, что московским властям необходимо было выставить здание на торги или хотя бы поискать арендаторов. А для этого поставить его на кадастровый учет и взять на баланс.

«Возмущает закрытость принятия решений. Кто‑то решил, что объект не нужен, что он не представляет исторической ценности. Кто эти сотрудники, какого ведомства, какое у них образование?» — прокомментировал Шихов.

Москва-Товарная-Смоленская — узловая станция Белорусского направления Московской железной дороги. Станция была открыта в 1910 году, в 1925 году она получила имя Москва-Товарная-Белорусская, а в 1929 году — современное имя — Москва-Товарная. Ранее на станции была пассажирская платформа, но она была разобрана в 1946 году.

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