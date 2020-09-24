Сын Евгения Плющенко обратился к Путину. Он попросил запретить публиковать в СМИ «гадости» о детях

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской семилетний Александр Плющенко, или Гном Гномыч, обратился к президенту Владимиру Путину во время интервью для ютьюб-канала Super.

Мальчик попросил главу страны запретить СМИ писать «гадости» про него и других детей без разрешения родителей. Александр Плющенко назвал Путина своим «любимым президентом», а жалобу на некорректные и неправдивые публикации адресовал изданию Starhit.

«Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей? Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости», — сказал мальчик.

Причиной обращения Гном Гномыча к президенту стала публикация, появившаяся в журнале весной 2020 года, — она была посвящена возможным психическим отклонениям у сына Плющенко и Рудковской. Продюсер тогда обвинила издание в «клевете и беспределе» и пообещала обратиться с иском в суд.

Материал удалили с сайта СМИ, а президент издающей журнал медиакомпании Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев принес извинения. Однако в интернете мальчика и его родителей продолжили обсуждать: многие пользователи соцсетей осуждают Плющенко и Рудковскую за публичность Александра и его регулярное участие в рекламе — в том числе политической.