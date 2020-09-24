В музее «Гараж» пройдет лаборатория русского языка жестов

В образовательном центре музея современного искусства «Гараж» с 25 по 27 сентября будет работать лаборатория русского жестового языка (РЖЯ) «Региональное варьирование».

Мероприятие организовал отдел инклюзивных программ музея. Участники лаборатории изучат отдельные жесты и общие закономерности РЖЯ на основе собранных данных о его региональных и локальных диалектах.

Ведущими лаборатории выступят лингвист Анна Комарова, преподаватель общей и компьютерной лингвистики Бергенского университета Вадим Киммельман, исследовательница когнитивной нейронауки и лингвистики Валерия Виноградова, менеджер инклюзивных программ «Гаража» Людмила Лучкова и лингвист Оксана Алексеева. Программу лаборатории вы можете посмотреть здесь.