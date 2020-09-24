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У американских метеорологов закончились имена для ураганов. В этом году их было слишком много

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:16

Национальный ураганный центр США заявил, что в 2020 году было так много штормов, что для них закончились имена. Как известно, американские метеорологи используют для названия ураганов список из имен, начинающихся на 21 букву латинского алфавита.

В этом году впервые за 15 лет ученым придется использовать для наименований новых ураганов греческий алфавит: циклон, сформировавшийся на прошлой неделе в Португалии, уже назвали Альфой — по названию первой буквы алфавита.

Последним ураганом 2020 года, получившим человеческое имя, стал тропический шторм Уилфред (Wilfred). Поскольку в традиционном списке метеорологов нет имен на буквы Q, U, X, Y и Z, все последующие штормы будут носить названия греческих букв.

Как отмечает Sun Sentinel, на этой неделе в Атлантическом океане и Мексиканском заливе остаются активными сразу пять ураганов — Салли, Полетт, Рене, Тедди и Вики. Такая ураганная активность наблюдается лишь во второй раз за историю наблюдений.

По мнению ученых, причина увеличения числа штормов заключается в изменении климата и глобальном потеплении. В августе Центр прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований предсказал, что в 2020 году в Атлантике будут зафиксированы от 19 до 25 штормов. В среднем, ежегодно происходит около 12 ураганов.

В августе ураган Лора обрушился на американский штат Луизиана. Виртуальная версия урагана появилась в Microsoft Flight Simulator — «Афиша Daily» показывала, как она выглядит.

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