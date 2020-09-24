У американских метеорологов закончились имена для ураганов. В этом году их было слишком много

В этом году впервые за 15 лет ученым придется использовать для наименований новых ураганов греческий алфавит: циклон , сформировавшийся на прошлой неделе в Португалии, уже назвали Альфой — по названию первой буквы алфавита.

Национальный ураганный центр США заявил , что в 2020 году было так много штормов, что для них закончились имена. Как известно, американские метеорологи используют для названия ураганов список из имен, начинающихся на 21 букву латинского алфавита.

Последним ураганом 2020 года, получившим человеческое имя, стал тропический шторм Уилфред (Wilfred). Поскольку в традиционном списке метеорологов нет имен на буквы Q, U, X, Y и Z, все последующие штормы будут носить названия греческих букв.

Как отмечает Sun Sentinel, на этой неделе в Атлантическом океане и Мексиканском заливе остаются активными сразу пять ураганов — Салли, Полетт, Рене, Тедди и Вики. Такая ураганная активность наблюдается лишь во второй раз за историю наблюдений.

По мнению ученых, причина увеличения числа штормов заключается в изменении климата и глобальном потеплении. В августе Центр прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований предсказал, что в 2020 году в Атлантике будут зафиксированы от 19 до 25 штормов. В среднем, ежегодно происходит около 12 ураганов.

В августе ураган Лора обрушился на американский штат Луизиана. Виртуальная версия урагана появилась в Microsoft Flight Simulator — «Афиша Daily» показывала, как она выглядит.