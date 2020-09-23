Умер американский историк Стивен Коэн. Он исследовал СССР и Россию

В США в возрасте 81 года умер знаменитый историк Стивен Коэн. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его жену Катрину ван ден Хевель. Почетный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов скончался от рака легких.
Центральной темой научной деятельности Коэна была советская и российская история XX века. Ученый неоднократно бывал в СССР и свободно владел русским языком. Историк верил в идеи социализма, осуждал сталинскую политику, критиковал Запад за неспособность к диалогу с СССР и позднее с Россией, а в последние годы поддерживал действия Владимира Путина.
Во время президентского срока Джорджа Буша-старшего Коэн был его советником. Ученый восхищался Михаилом Горбачевым и критиковал Бориса Ельцина. По мнению профессора Европейского университета в Петербурге Ивана Куриллы, Коэн бросал вызов стереотипам о Советском Союзе и смело шел против общественного мнения и мнения большинства коллег.
Среди самых известных работ историка — книги «Бухарин: политическая биография. 1888–1938», «Долгое возвращение: жертвы ГУЛАГа после Сталина», «Вопрос вопросов: почему не стало Советского Союза?» и, наконец, его последнее сочинение «Война с Россией?», опубликованное в 2019 году.