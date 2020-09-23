Умер американский историк Стивен Коэн. Он исследовал СССР и Россию

В США в возрасте 81 года умер знаменитый историк Стивен Коэн. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его жену Катрину ван ден Хевель. Почетный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов скончался от рака легких.

Центральной темой научной деятельности Коэна была советская и российская история XX века. Ученый неоднократно бывал в СССР и свободно владел русским языком. Историк верил в идеи социализма, осуждал сталинскую политику, критиковал Запад за неспособность к диалогу с СССР и позднее с Россией, а в последние годы поддерживал действия Владимира Путина.